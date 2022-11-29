В Ассоциации менеджеров обсудят вопросы оказания юридических услуг в условиях санкций

Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

30 ноября состоится заседание Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Участники встречи обсудят следующие темы: «Ограничения на оказания юридических услуг в условиях санкций» и «Особенности судебных процессов с подсанкционными лицами».

Также в этот день пройдет заседание Комитета по правовому обеспечению бизнеса Ассоциации менеджеров. В дискуссии примут участие Александра Герсимова, руководитель практики ФБК Legal; Сергей Гландин, партнер, адвокат, Некторов, Савельев и Партнеры; Степан Султанов, руководитель проектов практики международного коммерческого арбитража, Корельский, Ищук, Астафьев и Партнеры.

Встречи пройдут в онлайн-формате.

Ассоциация Менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которой направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику.