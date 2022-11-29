Посол РФ в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о жестокости ВС России

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Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев передал протест по поводу слов Папы Римского Франциска о приписываемой российским военнослужащим жестокости.

Высказывания понтифика были опубликованы в журнале Americamagazine. Папа Римский в интервью изданию назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».

— Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми Папе Римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США. Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине, — передает слова Авдеева ТАСС.

На заявление понтифика также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат выразила мнение, что подобное высказывание понтифика демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное «извращение истины».

28 ноября депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что Папа Римский Франциск является элементом американского влияния на Россию.