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Инна Святенко: Расширение сети «Московского долголетия» вовлечет в проект большее число москвичей

Лейла Алиева
Город
Инна Святенко: Расширение сети «Московского долголетия» вовлечет в проект большее число москвичей
Фото: Пресс-служба Совфеда

В столице построят порядка 19 новых центров проекта «Московское долголетие», что позволит вовлечь большее число москвичей. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила сенатор РФ — представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Сейчас занятия проекта «Московское долголетие» проходят на тысяче площадок в 125 районах столицы. Активных пенсионеров можно увидеть и в парках, и в центрах соцобслуживания, на культурных площадках города. Но появление собственного «дома» для проекта в районе не менее важно, — отметила она.

По словам парламентария, новые центры построят в Войковском районе, в Люблине, Солнцеве и районе Богородское. Всего в столице работает 52 центра, пишет агентство городских новостей «Москва».

На развитие и реализацию проекта «Московское долголетие» в следующем году выделят 3,9 миллиарда рублей. За несколько лет работы программы занятия посетили почти 450 тысяч человек, а на данный момент участие принимают около 205 тысяч пенсионеров.

Строительство Пенсионеры Московское долголетие
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