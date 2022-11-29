Библиотека этнографии появится в Измайлове

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловский проезд, 18к2 Карта всех событий

В Измайлове откроется библиотека этнографии, которая заработает на базе библиотеки № 86. Об этом рассказал генеральный директор объединения культурных центров ВАО Александр Москалев во вторник, 29 ноября.

— Этот проект — важный вклад в развитие познавательных, просветительских площадок Восточного округа. Российская Федерация является домом более чем для 190 народов с их уникальной культурой, традициями, языком. Именно это богатое наследие мы вместе с нашими посетителями будем изучать в библиотеке этнографии, — отметил он.

Раз в месяц здесь будет проходить виртуальное этнографическое путешествие по регионам России. Так, в декабре его посвятят Республике Коми, где слушателям расскажут о ее населении, культуре, традициях, письменности и быте.

Открытие библиотеки состоится 8 декабря. В этот день проведут экскурсию по выставке авторских кукол Ирины Игнатовой «Деревенька моя», на которой гости узнают о народной жизни, быте и детских забавах в Республике Коми, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, что Москва вошла в число лауреатов всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В конкурсе приняли участие 82 региона.

Жюри выделили 20 из них, где книжная инфраструктура наиболее развита, а также их инициативы, помогающие в популяризации чтения.