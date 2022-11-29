«Глупость несусветная»: вдова Рязанова раскритиковала участие Бузовой в «Иронии судьбы»

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В пародийном проекте «СамоИрония судьбы» в образе Ипполита предстанет певец Филипп Киркоров, а Галю, невесту Жени Лукашина, сыграет Ольга Бузова. Проект еще не вышел на телевизионные экраны, но его уже начали критиковать.

Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина тоже отреагировала на новость о пародии.

— Ну что тут сделаешь? Ни видеть, ни слышать их не хочу! Много чести еще на это реагировать. Это все — глупость несусветная! — прокомментировала она участие в проекте Киркорова и Бузовой.

Сын актера, который сыграл одну из главных ролей в рязановской версии, Александр Ширвиндт заявил, что не против пародий, которые иногда бывают даже талантливыми, передает «Комсомольская правда».

Сама же Бузова, отвечая на критику, призналась, что гордится тем, что стала частью «этой новой традиции». Она выразила мнение, что из-за участия в картине современных артистов комедия 1976 года привлечет к себе внимание молодого поколения, не знающего имени Эльдара Рязанова.