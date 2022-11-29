Врач рассказал об удобстве записи в московский центр амбулаторной онкопомощи

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Благодаря сотрудникам «Поста записи», который начал работать в центре амбулаторной онкопомощи (ЦОАП) Московской городской онкологической больницы № 62, пациентам стало гораздо удобнее записываться на исследования. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 29 ноября, рассказал заместитель главврача больницы Армен Маргарян.

— Город постоянно заботится о своих жителях, делая процесс получения медпомощи более комфортным. Для нас очень важно, чтобы пациент имел возможность удобно спланировать свое время, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», пациенты ЦОАП сталкиваются с большим количеством необходимых для сдачи анализов и могут путаться в них. В этот момент к ним на помощь приходят сотрудники «Поста записи».

Они помогают пациентам единовременно записаться на все необходимые обследования, а также на консультации специалистов, заключил Маргарян.

Еще в двух ЦОАП Москвы появились «Посты записи». Посты оборудовали на базе Московской городской онкологической больницы № 62 и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.

Кроме того, уже до конца этого года «Посты записи» появятся во всех центрах амбулаторной онкопомощи Москвы. Внедрение нового стандарта повысило качество онкологической помощи в столице.