Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК просит суд арестовать виновницу смертельного ДТП на улице Свободы

Степан Жирнов
Происшествия
СК просит суд арестовать виновницу смертельного ДТП на улице Свободы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

Следственный комитет попросил Хорошевский районный суд арестовать виновницу смертельного ДТП на улице Свободы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 29 ноября.

По ее словам, на данный момент следователем формируются документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы подозреваемой. Помимо этого, следствие планирует организовать автотехническую экспертизу.

Авария, о которой идет речь, произошла на северо-западе столицы — на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли. Дочь, находившаяся в коляске, была госпитализирована. На данный момент она выписана из больницы и находится с родственниками отца в безопасности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что женщина-водитель на момент аварии была в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим преступление было переквалифицировано в тяжкое, а расследованием занялся Следственный комитет.

Следственный комитет Москва Смерть ДТП Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте