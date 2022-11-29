Первое судно с удобрениями из России вышло из порта Нидерландов в Африку

Фото: Pixabay

Первое судно с российскими удобрениями вышло из порта Нидерландов и направилось в Африку. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

— Первая партия, содержащая 20 тысяч тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик. Это первая из серии поставок удобрений, предназначающихся ряду других африканских стран, которые будут осуществлены в ближайшие месяцы, — сказал он.

Дюжаррик добавил, что организация приветствует безвозмездную передачу Россией 260 тысяч тонн удобрений, которые буду направлены на гуманитарные нужды Африки. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш поблагодарил все стороны соглашения за проделанную работу, передает ТАСС.

16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели в полной мере начнет функционировать канал, который обеспечит поставки российских удобрений в Африку. Он отметил, что коридор создан в рамках поддержки Всемирной продовольственной программы.