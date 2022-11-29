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Россияне рассказали, что должно быть в аптечке на работе

Ирина Игнатенко
Общество
Россияне рассказали, что должно быть в аптечке на работе
Фото: «Вечерняя Москва»

Больше половины россиян считают, что в аптечке на работе обязательно должны быть обезболивающие средства. Еще 33 процента отметили, что необходимы успокоительные препараты, а 22 процента сообщают, что нужны капли для глаз. Об этом стало известно «Радио 1» из исследований Сбер Аптеки и hh.ru.

Осенью 2022 года самыми популярными препаратами, которые обычно входят в офисную аптечку, стали противопростудные мультисимптомные средства. Также часто покупают препараты от боли в горле и для снижения температуры.

Также россияне пополняли аптечку препаратами от отравлений и средствами для обработки ран.

При этом, регулярно обновляют аптечку только 32 процента работодателей, передает «Радио 1».

Ранее сообщалось, что выросли цены на готовые аптечные наборы.

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