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Подмосковный омбудсмен призвала родителей напомнить детям об опасности тонкого льда

Ирина Игнатенко
Общество
Подмосковный омбудсмен призвала родителей напомнить детям об опасности тонкого льда
Фото: detimo.mosreg.ru

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратилась к родителям с просьбой напомнить детям, что лед на подмосковных водоемах еще очень хрупкий, нельзя выходить на него и играть.

— Я прошу всех родителей напомнить своим детям, что лед еще очень хрупок, особенно на глубоких водоемах с течением и большим количеством подземных источников, — отметила она.

Особенно важно повторить правила безопасности тем детям, которые живут неподалеку от водоемов или рек или проходят мимо водных источников ежедневно.

Мишонова добавила, что забавы на замерзших водоемах иногда приводят к трагическим последствиям, передает «Радио 1».

До этого сообщалось, что на реках и озерах в Петербурге и Ленобласти начался ледостав из-за продолжительных заморозков. Отрицательная уличная температура держится в регионе уже более недели, передает издание «Невские новости».

Недавно в подмосковной Старой Купавне школьник провалился под лед. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 29 ноября.

Безопасность Дети Лед
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