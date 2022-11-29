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Памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата пройдут в Музее Победы 3 декабря

Евгений Жуков
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Памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата пройдут в Музее Победы 3 декабря
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы приглашает жителей и гостей столицы на программу, посвященную Дню Неизвестного Солдата 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Гости мероприятия смогут присоединиться к бесплатной экскурсии и кинопоказу, а также увидеть выставку военных артефактов, найденных на местах боевых действий. Церемония развода почетного караула и возложение цветов к Огню Памяти и Славы у стен музея станет первой частью программы.

Помимо этого, посетителей ждет бесплатная экскурсия по выставке «Подвиг Армии», где профессиональные гиды расскажут о важнейших сражениях и этапах Великой Отечественной войны в диорамном комплексе.

В свою очередь активисты поискового объединения «Тризна» представят однодневную выставку артефактов. Перед кинозалом «Конев» можно будет увидеть множество раритетов, найденных во время поисковых работ на местах сражений в Московской, Псковской и других областях. Это личные вещи и предметы быта советских солдат, а также разнообразное оружие тех лет.

В Зале Полководцев состоится открытая премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» композиторов Валерия Халилова и Геннадия Лукина.

После этого гости смогут присоединиться к бесплатному киносеансу, на котором покажут советский художественный фильм «Минута молчания» режиссера Игоря Шатрова по повести Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат».

Накануне в Музее Победы состоялось первое внеурочное занятие «Разговоры о важном», которое прошло на площадке музейного комплекса «Диалог поколений» школы «Марьина Роща» имени В. Ф. Орлова. С ребятами поговорили о символах России и значении Знамени Победы.

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