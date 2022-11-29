Газоснабжение Крыма с материка могут приостановить на три дня

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С 29 ноября может приостановиться газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края, ограничения продлятся три дня. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций.

Жителей региона подобные ограничения не коснутся, газоснабжение будет осуществляться в штатном режиме. Остановка подачи голубого топлива затронет только крупнейшие электростанции полуострова, однако на их работе это не отразится. Ожидается, что энергоснабжение будет производиться на прежнем уровне.

По данным издания, 29 ноября на газопроводе Крыма начнутся плановые работы. Специалисты планируют встроить в сеть компрессорную станцию, которая позволит увеличить давление в трубе, отмечает газета.

2 ноября сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с Киевом. Всего под меру попало более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив». По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, это коснется земельных участков, принадлежащих украинским олигархам и бизнесменам.