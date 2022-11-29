Столтенберг: НАТО расширило полномочия главнокомандующего альянса с началом спецоперации

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Североатлантический альянс приступил к активации оборонного плана в день начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы военно-политического блока, частью этой стратегии стало расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе по вопросам, связанным с переброской сил НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что страны-участницы альянса направили существенный контингент военнослужащих в Черноморский регион еще до начала СВО. Теперь же главнокомандующий «может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым», рассказал Столтенберг в прямом эфире, который транслировался на сайте НАТО.

До этого Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины в конфликте дорого обходится жителям стран Запада. При этом генсек НАТО отметил, что нужно продолжать оказывать поддержку Киеву, так как она поможет украинскому народу отстоять свое право на самооборону.