FP: США оказались в тупике из-за поставок оружия Украине

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Соединенные Штаты оказались перед сложнейшим выбором. Они вынуждены выбирать между новыми поставками оружия Украине и риском эскалации взаимоотношений с Россией, пишет во вторник, 29 ноября, журнал Foreign Policy.

По информации журналистов, администрация Джо Байдена вскоре может попасть в затруднительное положение. Вашингтон публично выступает за победу в конфликте на Украине и в то же время осознает риски эскалации, не желая ввязываться в войну с Москвой, говорится в статье.

Авторы материалы отмечают, что некоторые американские чиновники признают победу Киева очень маловероятной, отмечая, что в конечном счете украинским властям придется пойти на сделку с российской стороной.

Компромисс для Белого дома вместо счастливого голливудского конца станет неудовлетворительным исходом, поскольку в таком случае кризис на Украине уже нельзя будет продать как очередную историю американского успеха во внешней политике.

— Если поддержка Запада позволит Украине победить Россию и унизить Кремль, то неудачи в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и на Балканах можно будет выкинуть из памяти, — уверены авторы FP, которых цитирует РИА Новости.

Накануне старший редактор The American Conservative Род Дреер написал, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные партнеры должны отказаться от идеи вернуть Крым под контроль Киева и приступить к переговорному процессу, только это завершит конфликт.