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Школьник из Москвы победил в швейцарской версии детского «Голоса»

Егор Провоторов
Общество
Школьник из Москвы победил в швейцарской версии детского «Голоса»
Фото: Pixabay

Школьник Даниил Первушин из Москвы победил в детской версии телешоу Swiss Voice Tour — швейцарской версии популярного вокального телеконкурса «Голос».

Молодой человек приехал в европейскую страну, чтобы навестить старшего брата — пианиста и композитора. Также он планировал посетить джазовый фестиваль в Монтре. Во время путешествия они с отцом увидели объявление о кастинге в местное вокальное шоу и решили пройти отбор.

Первые этапы конкурса проходят в местных торговых центрах. Через несколько дней проводится мини-финал, на котором определяют одного победителя. Спустя два месяца репетиций — первое выступление на ТВ, и сразу полуфинал состязаний.

До финального этапа доходит четыре человека. Как пишет MK.RU, Даниил победил и получил в качестве приза возможность записать собственную песню в лондонской студии Abbey Road, где записывали свои композиции The Beatles.

Кроме того отмечается, что за два месяца репетиций в Женеве молодой человек записался и начал ходить в Высшую школу музыки, расположенную в швейцарской столице. Обучение там он продолжает и по сей день.

Накануне стало известно, что российская певица МакSим примет участие в шоу «Голос. Дети» в роли нового члена жюри.

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