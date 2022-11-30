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Экс-полковник армии США: Спецоперация РФ грозит катастрофой для Украины

Егор Провоторов
В мире
Экс-полковник армии США: Спецоперация РФ грозит катастрофой для Украины
Фото: shutterstock

Следующий этап российской специальной операции грозит уничтожением Украины как государства. Об этом в интервью изданию American Conservative заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

Такое развитие событий может случиться по причине агрессивной внешней политики американского президента Джо Байдена. В качестве примера военный привел «эмоциональную и морализаторскую речь» главы Белого дома в Варшаве. Эта речь, по словам Макгрегора, продемонстрировала готовность президента США пожертвовать стратегической безопасностью страны.

— В своей внешней политике Байден следует принципу «пленных не брать», означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство, — подчеркнул полковник армии США в отставке.

Он указал, что это также может привести к разрушению остатков «послевоенного либерального порядка». Кроме того, возможен резкий сдвиг в распределении сил и влияния в Европе в сторону Москвы и Пекина, пишет РИА Новости.

Накануне Макгрегор заявил, что текущее положение президента Украины Владимира Зеленского может привести к серьезным уступкам в отношении России, что разозлит националистов.

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