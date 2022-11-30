Юрист рассказал, кто может не платить налоги в России в 2022 году

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Граждане России до 1 декабря должны уплатить налоги на имущество физических лиц, однако люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут отложить уплату. Об этом рассказал юрист Денис Скрябин.

По его словам, в категорию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, входят безработные и малоимущие жители России, воспитывающие детей.

— При обращении в налоговую службу можно получить некую отсрочку. Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством, — отметил эксперт.

Скрябин подчеркнул, что отсрочка не освобождает от уплаты налогов, а лишь временно освобождает человека от ответственности за невыплаты в установленный срок и позволяет не платить пени, передает радио Sputnik.

До этого заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников прокомментировал планы повысить налоги для богатых.