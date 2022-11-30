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Чат-бота Александру научили отвечать на вопросы о пригородных поездах и аэроэкспрессах Москвы

Лейла Алиева
Город
Чат-бота Александру научили отвечать на вопросы о пригородных поездах и аэроэкспрессах Москвы
Фото: Depositphotos

Чат-бот Александра теперь сможет отвечать на вопросы горожан о пригородных поездах и аэроэкспрессах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду, 30 ноября.

— Большой популярностью пользуется чат-бот Александра, поэтому мы продолжаем учить ее отвечать на вопросы о разных видах городского транспорта. Теперь она может подсказать информацию о работе аэроэкспрессов и электричек. По этим темам пассажиры уже задали 19 тысяч вопросов, — рассказал он.

Виртуальный помощник подготовил более 320 новых вариантов ответов на различные вопросы, среди которых — как маломобильным пассажирам организовать поездку или подключиться к Wi-Fi в пригородных поездах компании-перевозчика — АО «Центральная ППК». Онлайн-помощник объяснит, что делать если пассажир забыл личные вещи в электричке или аэроэкспрессе, а также расскажет об актуальных тарифах на проезд в этих видах транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого горожанам объяснили, где можно восстановить или заменить «Тройку». Если на карте имеются видимые повреждения, то необходимо приобрести новую карту, а сотрудники метро перенесут баланс со старого носителя на новый.

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