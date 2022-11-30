Москвичам рассказали об открытии новой виртуальной лаборатории «Соревновательные механики. ФизБой»

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Виртуальная лаборатория «Соревновательные механики. ФизБой» появилась в библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ»). Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Интерактивный онлайн-симулятор позволяет организаторам создавать, проводить и управлять турнирами, подводить итоги и оценивать результаты, а школьникам — соревноваться друг с другом в знании законов физики и технологии, — говорится в сообщении.

Соревнования, как уточняется, могут проводиться с использованием разных виртуальных лабораторий библиотеки «МЭШ». В частности, можно использовать лаборатории: «Механика», «Оптика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Черчение» и «Электромагнитное поле. Фарадей». Принять участие в состязании могут ученики 7–11-х классов.

Более подробную информацию о лаборатории можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В столице 19 ноября стартовал чемпионат предпринимательских идей Business Skills. В рамках него ученики 7-11-х классов и студенты колледжей смогут узнать, как запустить свое дело, и разработают идеи для стартапов.

В период с 8 по 10 декабря состоится всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант — 2022». Ключевыми целями акции являются популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ страны. В этом году она будет посвящена участникам спецоперации России на Украине.