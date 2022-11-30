Суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово / Фото: https://vk.com/incident_42

Кемеровский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» на неопределенный срок из-за отсутствия в судебной инстанции материалов дела, которые были направлены в Верховный суд РФ.

— Разбирательство по уголовному делу отложить по апелляционным жалобам отложить до возвращения материалов уголовного дела, — сообщила судья.

Материалы дела были направлены в Верховный суд для рассмотрения ходатайств защиты об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела для объективности рассмотрения.

По данным ТАСС, гендиректор основного арендатора «Зимней вишни» — Надежда Судденок — еще в середине ноября подала ходатайство в Восьмой кассационный суд об изменении территориальной подсудности рассмотрения УГ. Суд в удовлетворении требований отказал, после чего защита обжаловала решение в Верховном суде.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе того же года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.