Около 100 детей-сирот из ДНР прошли реабилитацию в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Около 100 детей-сирот, живущих в учреждениях Донецкой народной республики (ДНР), прошли курс социализации и оздоровления в центре реабилитации и образования № 7 столичного департамента труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 30 ноября.

— Ребята были обеспечены всем необходимым. Для самых маленьких нашли коляски, игрушки и другое. За время пребывания в учреждении специалисты и дети очень сблизились, между ними возникли теплые и доверительные отношения, — рассказала директор центра реабилитации и образования Светлана Войтас.

Для каждого ребенка специалисты выстроили индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут и составили образовательную программу. Значимыми также стали встречи с известными представителями профессиональных сообществ.

После прохождения курса каждому ребенку вручили памятный подарок, а преподавателям организовали экскурсии по культурно-историческим местам столицы и области, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 1,1 тысячи руководителей школ ДНР и ЛНР прошли курсы повышения квалификации по программе «Управление образовательными системами» в столице.