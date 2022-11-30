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Получение налоговых уведомлений станет доступно на Госуслугах

Георгий Соланович
Общество
Получение налоговых уведомлений станет доступно на Госуслугах
Фото: Unsplash

Граждане России смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале Госуслуг с 1 января 2024 года, сообщил Минфин РФ в среду, 30 ноября.

— Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым, — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

В ведомстве подчеркнули, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике и составляющих налоговую тайну, будет проходить только с согласия получателя.

Если гражданин РФ со временем передумает получать налоговые уведомления с помощью Госуслуг, то он может направить в налоговый орган соответствующее уведомление и получать документы по старому порядку — заказными письмами по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

До этого юрист рассказал, кто может не платить налоги в России в 2022 году. По словам эксперта, отложить уплату могут люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В эту категорию граждан входят безработные и малоимущие жители РФ, воспитывающие детей.

Налоги Госуслуги Минфин РФ
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