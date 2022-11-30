Более тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году

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В этом году в столице отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Выполнены работы по обновлению 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания, — рассказал он.

Сначала специалисты исправляют геометрию панелей у окрашенных фасадов панельных домов, а затем заполняют герметиком межпанельные швы. Фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Если фасад кирпичный, то необходима гидрофобизация, это позволит защитить дом от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Накануне специалисты завершили капительный ремонт жилого дома в Войковском районе Москвы. В рамках проведенных работ они привели в порядок фасад, крышу, подъезд и подвальные помещения.