Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году

Лейла Алиева
Город
Более тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В этом году в столице отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Выполнены работы по обновлению 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания, — рассказал он.

Сначала специалисты исправляют геометрию панелей у окрашенных фасадов панельных домов, а затем заполняют герметиком межпанельные швы. Фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Если фасад кирпичный, то необходима гидрофобизация, это позволит защитить дом от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Накануне специалисты завершили капительный ремонт жилого дома в Войковском районе Москвы. В рамках проведенных работ они привели в порядок фасад, крышу, подъезд и подвальные помещения.

Жилье Петр Бирюков Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте