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Почти половина москвичей сделали прививку от гриппа

Лейла Алиева
Город
Почти половина москвичей сделали прививку от гриппа
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице в этом сезоне прививку от гриппа получили 49 процентов жителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве в среду, 30 ноября.

— В Москве на прошлой неделе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 47-й неделе 2022 года показатели заболеваемости выше расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению среди взрослых и среди детей от семи до 14 лет, — говорится в сообщении.

В настоящее время прививку сделали 6 206 619 человек, это 49 процентов от численности населения. При этом 1 504 966 из них — дети. Вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медорганизациях городского департамента здравоохранения, а также в центре вакцинации в ГУМ, добавили на сайте Роспотребнадзора.

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