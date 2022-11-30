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Московский зоопарк отправил еще два гуманитарных груза для приютов Донбасса

Араз Салехов
Город
Московский зоопарк отправил еще два гуманитарных груза для приютов Донбасса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сотрудники Московского зоопарка отправили еще два гуманитарных груза коллегам из Донбасса в рамках акции #МыВместе. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Они уже прибыли в конноспортивный клуб «Велес» в Макеевке и приют «Кот и пес» в Горловке. Эти организации занимаются помощью бездомным животным, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в этих приютах в основном проживают кошки и собаки, которые остались без хозяев. В «Велес» было направлено более пяти тонн кормов и медицинских материалов, в приют «Кот и пес» — более тонны стройматериалов, кормов и лекарств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В начале ноября в Луганскую народную республику (ЛНР) была отправлена 20-тонная брендированная фура с гуманитарной помощью от здания Музея Победы. В фуру «ЗооДруг» загружено 8 тонн овса, 5,5 тонны пшеничной крупы, 2 тонны ячменя, 4,5 тонны корма для собак и кошек, а также ветпрепараты.

Также стало известно, что в Москве работает 14 штабов по сбору гуманитарной помощи. Они принимают продукты и предметы первой необходимости для переселенцев и жителей новых российских территорий.

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