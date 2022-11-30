Советник Пушилина заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу

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Вооруженные силы Украины «совершенно не берегут живую силу», занимаясь подобным, предположительно, намеренно. Об этом в среду, 30 ноября, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции, — отметил он.

Чиновник уточнил, что украинская военная техника и их живая сила уничтожаются прицельным огнем российской артиллерии. По его словам, украинские власти словно решили «утилизировать генофонд нации», сообщает РИА Новости.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска освободят город Угледар в ближайшее время. По его словам, после освобождения Угледара союзникам откроется выход к Краматорску и Славянску.

Во вторник, 29 ноября, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия продолжает наступление на Донецком направлении. По его словам, за последние сутки российским солдатам удалось уничтожить на этом направлении более 100 украинских военнослужащих.