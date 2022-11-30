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Автоэксперт пояснил, почему резко вырос спрос на водителей в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт пояснил, почему резко вырос спрос на водителей в Санкт-Петербурге
Фото: Pixabay

Спрос на профессиональных водителей в Петербурге вырос с начала осени 2022 года на 74 процента. Заработная плата при этом выросла на пятнадцать тысяч — до 85 тысяч рублей.

Автоэксперт Александр Холодов пояснил, что дефицит кадров образовался из-за сложной политической и экономической обстановки. Кроме того, работа водителем для многих людей превратилась во временный источник дохода.

Требования к водителям в разных вакансиях примерно одинаковые. Работодателям важно, чтобы сотрудник обладал повышенной внимательностью и уверенно чувствовал себя за рулем, имел опыт вождения, передает издание «Невские новости».

Ранее автомобилистов Петербурга предупредили о том, что на дорогах города возросла вероятность заносов из-за гололеда. Из-за непогоды выросло количество аварийных ситуаций, передает Nation news.

Проверяемые опции в техосмотре сокращены с 1 сентября: теперь их будет 55 вместо 82. Однако перечень неисправностей в правилах дорожного движения остается прежним, что позволит сотрудникам ГИБДД прямо на дороге направлять автомобили на внеочередной техосмотр. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

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