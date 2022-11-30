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Звезда фильма «Курьер» Карена Шахназарова Федор Дунаевский разводится с женой

Степан Жирнов
Общество
Звезда фильма «Курьер» Карена Шахназарова Федор Дунаевский разводится с женой
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Хамовнический суд столицы рассмотрит иск о расторжении брака актера Федора Дунаевского с супругой Ириной. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Анна Локтева.

— Иск Ирины Дунаевской к Федору Дунаевскому о расторжении брака и встречный иск об определении места жительства детей зарегистрирован в суде 28 ноября, — сказала Локтева, отметив при этом, что супруги не собираются делить имущество.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Семейная пара была вместе с 2005 года. Супруги воспитывали сына и дочь.

Федор Дунаевский родился 14 июня 1969 года в Москве. За свою карьеру в советском и российском кино он отметился в нескольких известных фильмах, таких как «Курьер» Карена Шахназарова, а также «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова.

Ранее стало известно о другом громком бракоразводном процессе. В начале ноября стало известно о том, что член королевской семьи Великобритании принц Гарри подал документы на развод с Меган Маркл.

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