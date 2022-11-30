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Биолог Мальцева рассказала о способности мяты отсрочить старение

Ирина Игнатенко
Общество
Биолог Мальцева рассказала о способности мяты отсрочить старение
Фото: shutterstock

В мяте содержится много веществ, которые полезны для пищеварения, а также помогают отодвинуть старение. Об этом рассказала биолог, генетик, клинический психолог Ирина Мальцева.

Эксперт отметила, что масло мяты давно используют в медицине для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника.

Также в составе этой травы присутствуют фитонутриенты, которые помогают отодвинуть старение организма. Вещество лимонен обладает антиоксидантными и противораковыми свойствами, укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, мята помогает людям, которые хотят похудеть. Нужно пожевать веточку растения для снижения аппетита, передает Life.ru.

Ранее медики назвали продукты, ускоряющие старение организма. В список попали мясо, сахар и мучные изделия, передает Царьград.

До этого пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов рассказал, как отражается на внешности частое использование смартфона.

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