Педиатр дала советы, как уберечь ребенка от вирусных заболеваний зимой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Как уберечь ребенка от вирусных заболеваний в зимний период, рассказала главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

Специалист рекомендует не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, так как это укрепляет организм. При этом стоит избегать больших скоплений людей. Важно одевать ребенка по погоде, но не кутать его чрезмерно.

Необходимо обеспечить ребенку полноценное питание. В рационе должны быть овощи, фрукты, молочные продукты, нежирное мясо, рыба, яйца, крупы.

Поддержать иммунитет позволят также витаминные комплексы, но их должен назначить педиатр, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперты сообщили, что при выборе зимней одежды необходимо учитывать три критерия: тепло, защиту от влаги и защиту от ветра, сообщает издание argumenti.ru.

До этого доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рассказала о том, как родителям защитить своего ребенка от болезней в детском саду.