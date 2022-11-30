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Шойгу заявил, что подготовку на полигонах уже прошли более 300 тысяч резервистов

Георгий Соланович
Общество
Шойгу заявил, что подготовку на полигонах уже прошли более 300 тысяч резервистов
Фото: Минобороны РФ

Более 300 тысяч резервистов, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, уже прошли обучение, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 30 ноября.

— К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше трехсот тысяч резервистов, в том числе добровольцев, — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, в учебных центрах готовят экипажи боевых машин, артиллерийских расчетов, средств ПВО, комплексов БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Шойгу пояснил, что резервисты в ходе обучения получили необходимые для выполнения боевых задач навыки.

4 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных россиян достигло отметки 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. По его словам, количество добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается.

7 ноября Путин заявил, что сейчас в зоне специальной военной операции находится около 80 тысяч россиян, призванных в ходе частичной мобилизации.

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