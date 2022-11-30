Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Презентацию смартфона Xiaomi 13 отменили из-за смерти экс-председателя КНР

Араз Салехов
Общество
Презентацию смартфона Xiaomi 13 отменили из-за смерти экс-председателя КНР
Фото: shutterstock

Китайская компания Xiaomi приняла решение отменить масштабную презентацию 1 декабря в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в официальном аккаунте компании в Weibo.

— Уважаемые пользователи и друзья. Мы с сожалением сообщаем вам, что запуск новой серии Xiaomi 13 будет отложен. После подтверждения новой даты мы уведомим вас об этом как можно скорее. Спасибо вам всем за ваше понимание и поддержку, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в первый день зимы компания планировала презентовать смартфоны флагманской линейки Xiaomi 13, наушники Buds 4 Pro, часы Watch 2S, компьютер и другие новинки компании.

До этого стало известно о смерти бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя. Он умер в возрасте 96 лет. Цзян Цзэминь занимал должность генерального секретаря ЦК КПК в 1989–2002 годах. С 1993 по 2003 год занимал пост председателя КНР.

На прошлой неделе Xiaomi выпустила необычный аксессуар для холодной погоды — нагревающийся смарт-шарф с регулируемой температурой.

Смартфоны Смерть Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Все мнения
О проекте