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Стал известен тип наркотика, который употребила виновница смертельного ДТП на улице Свободы

Степан Жирнов

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Стал известен тип наркотика, который употребила виновница смертельного ДТП на улице Свободы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

Появились подробности медицинского освидетельствования виновницы смертельного ДТП на улице Свободы, в котором погибла мать с ребенком. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 30 ноября.

По словам собеседника «ВМ», 37-летняя женщина находилась за рулем под действием каннабиноидов. В состоянии наркотического опьянения она врезалась в трамвай, после чего автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил мать с двумя детьми.

Авария, о которой идет речь, произошла на северо-западе столицы — на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли. Девочка, находившаяся в коляске, была госпитализирована. На данный момент она выписана из больницы и находится с родственниками отца в безопасности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что женщина-водитель на момент аварии была в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим преступление было переквалифицировано в тяжкое, а расследованием занялся Следственный комитет.

Во вторник, 29 ноября, женщину арестовали на два месяца.

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