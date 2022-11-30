Росгвардейцы поймали автомобильного грабителя с поличным на юго-западе столицы

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

На юго-западе столицы росгвардейцы задержали автомобильного грабителя в момент совершения преступления. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в среду, 30 ноября.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. К сотрудникам вневедомственной охраны обратилась за помощью женщина. Она сообщила, что в ее машину влез неизвестный и начал рыться в ее вещах.

Росгвардейцы направились к месту происшествия. В этот момент злоумышленник как раз собирался покинуть машину с награбленным. Заметив сотрудников правоохранительных органов мужчина попытался скрыться, но ему это не удалось.

Задержанным оказался 48-летний москвич, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Мужчина и в этот раз признал свою вину.

Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции.

Другого злоумышленника сотрудники ведомства задержали на 2-ом Тульском переулке. Мужчина оказался в руках правоохранителей после того, как голым вломился в помещения местного колледжа через разбитое окно.