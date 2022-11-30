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Эксперт рассказал, сколько стоит отдых за рубежом на Новый год

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, сколько стоит отдых за рубежом на Новый год
Фото: Pixabay

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский перечислил самые популярные у россиян зарубежные курорты на новогодние праздники.

Эксперт отметил, что к традиционным направлениям — Турции и Египту — добавились Таиланд, Дубай, Куба. В целом туроператоры отмечают высокий спрос на заграничные предложения.

Аналитик отметил, что в этом году стоимость заграничного отдыха резко выросла.

— Здесь ключевые изменения произошли в стоимости перевозок. Помимо некоторого повышения цен на проживание, увеличились затраты на дорогу ввиду дефицита транспортных мощностей. В целом стоимость отдыха за рубежом на новогодние праздники выросла на 20–30 процентов, — отметил эксперт в комментарии НСН.

До этого сообщалось, что российские туристы стали лидерами въездного туризма на Шри-Ланке в ноябре 2022 года. Общее число россиян, посетивших южную страну в первую неделю месяца, составило 3343 человека, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» решила узнать, стоит ли ждать снижения цен на туристические направления и где сейчас можно отдохнуть дешевле всего. Как поделился эксперт по туризму Николай Мельник, по статистике, поздней осенью происходит стабилизация цен на путешествия.

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