Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев рассказал об особенностях проектирования станции «Марьина Роща» БКЛ

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев рассказал об особенностях проектирования станции «Марьина Роща» БКЛ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

При проектировании станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро (БКЛ) специалисты расположили три четверти технических помещений в наземном вестибюле. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В наземном вестибюле станции «Марьина Роща» БКЛ, помимо пассажирской зоны, размещены 198 из 267 технических помещений станции, в том числе зона тягово-понизительной подстанции, которая обычно находится на уровне платформенного участка, — сказал он.

Заммэра добавил, что соответствующее решение связано с глубиной заложения станции — более 70 метров. Кроме того, станция БКЛ расположена очень близко к действующей станции «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии метро. Мера позволила уменьшить площадь подземного уровня станции и избежать дополнительного объема сложных работ.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что внешнее размещение подстанции позволило обеспечить станцию постоянным напряжением. Также специалисты получили возможность начать пусконаладку инженерного оборудования до завершения архитектурно-отделочных работ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Во время поездки по новому участку движение электропоезда организовали без пассажиров.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Все мнения
О проекте