Андрей Бочкарев рассказал об особенностях проектирования станции «Марьина Роща» БКЛ

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Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

При проектировании станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро (БКЛ) специалисты расположили три четверти технических помещений в наземном вестибюле. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В наземном вестибюле станции «Марьина Роща» БКЛ, помимо пассажирской зоны, размещены 198 из 267 технических помещений станции, в том числе зона тягово-понизительной подстанции, которая обычно находится на уровне платформенного участка, — сказал он.

Заммэра добавил, что соответствующее решение связано с глубиной заложения станции — более 70 метров. Кроме того, станция БКЛ расположена очень близко к действующей станции «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии метро. Мера позволила уменьшить площадь подземного уровня станции и избежать дополнительного объема сложных работ.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что внешнее размещение подстанции позволило обеспечить станцию постоянным напряжением. Также специалисты получили возможность начать пусконаладку инженерного оборудования до завершения архитектурно-отделочных работ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Во время поездки по новому участку движение электропоезда организовали без пассажиров.