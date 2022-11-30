Кардиолог Дупик рассказал, как распознать инфаркт миокарда

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Ежегодно в России фиксируется 50 тысяч случаев инфаркта миокарда. Заведующий кардиологическим отделением, кардиолог ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик рассказал о первых симптомах этого заболевания.

По словам эксперта, спровоцировать инфаркт могут тяжелые физические нагрузки, стресс или тромбоз коронарных артерий. Симптомы сердечного приступа: жгучая, давящая боль в грудной клетке, отдающая в лопатку или левую руку, учащение пульса, головокружение, слабость и одышка. В этом случае необходимо срочно вызвать скорую помощь.

К факторам риска инфаркта можно отнести пожилой возраст, курение, алкоголь, высокий уровень холестерина, лишний вес и сахарный диабет.

Для профилактики инфаркта врач посоветовал правильно питаться и не забывать о физической активности, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Злоупотребление ультраобработанными продуктами повышает риск развития сердечного приступа, передает ФАН. К таким блюдам относятся фастфуд, сухие завтраки, соленые продукты и сладости.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил симптомы, которые предупреждают о скором инсульте. Например, у человека появляются невнятность в речи, головокружения, нарушения походки и дезориентация.