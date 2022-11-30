Посольство Германии отказало в визах нескольким сотрудникам Россотрудничества

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посольство ФРГ в Москве отказало в визах некоторым работникам Россотрудничества, которые направлялись на мероприятие по русской культуре в Германии. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, сотрудники федерального агентства, среди которых заявлены эксперты по творчеству Достоевского, должны были представлять отечественные культурно-образовательные учреждения.

Представитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовала подобное решение как очередное проявление антироссийской политики со стороны немецкого руководства.

Захарова также добавила, что такие шаги направлены, прежде всего, «на подрыв всех составляющих российско-германских отношений», в том числе и гуманитарной составляющей, передает РИА Новости.

До этого в пресс-службе Росатома сообщили, что американские власти заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ. На конференции предполагалось очное участие российской делегации, в нее входили представители руководства Росатома и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке.