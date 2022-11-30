Первые выпускники социальных домов Москвы начали переезжать в собственные квартиры

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Молодые люди Москвы с ментальными особенностями, прошедшие проект тренировочного сопровождаемого проживания, начали переезжать в собственные квартиры. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

— Столичная практика сопровождаемого проживания второй год подряд признается лучшей в России, по мнению экспертов Минтруда России. Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» за год успел подготовить 13 из 60 человек к выпуску, — рассказала она.

По словам Шалыгиной, срок освоения индивидуальной программы варьируется от года до пяти лет. Часть участников проекта уже успела пройти комиссию по оценке возможности самостоятельного проживания. Теперь они готовятся к переезду и самостоятельной жизни.

Так, полностью заселился отдельный корпус центра на 62 места. Молодые люди из этого корпуса раньше жили в психоневрологических интернатах. Кроме того, 30 ребят из социальных домов уже переехали и обустраивают свой быт.

Уже 200 человек с ментальными особенностями сегодня имеют все шансы изменить свою жизнь, передает слова Шалыгиной официальный сайт мэра Москвы.

Недавно агентство социальной информации стало одним из победителей четвертого конкурса грантов соцсферы «Москва — добрый город». По словам руководителя направления социальных некоммерческих проектов агентства Марии Проппер, партнерство с городом помогло организации расширить круг деятельности.