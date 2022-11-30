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Жителям Подмосковья рассказали, чем обрабатывают дорожки в парках области

Ирина Игнатенко
Общество
Жителям Подмосковья рассказали, чем обрабатывают дорожки в парках области
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Дорожки в парках Подмосковья вместо реагентов теперь обрабатывают гранитным отсевом. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он отметил, что для парков не будут применять химические реагенты.

— Это природные территории, и все должно быть максимально экологично, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что от химических реагентов остаются следы на обуви.

Хайкин пояснил, что, несмотря на то что гравийный отсев не растапливает лед, он эффективно предотвращает скольжение из-за увеличения коэффициента трения.

«Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

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