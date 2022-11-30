Зеленский считает, что Путин не будет применять ядерное оружие

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что его российский коллега Владимир Путин решится применить в ходе конфликта ядерное оружие. Об этом украинский лидер заявил в среду, 30 ноября, в интервью New York Times.

— Я не думаю, что он (Владимир Путин — прим. «ВМ») применит ядерное оружие, — заявил Зеленский изданию.

Президент Украины участвовал в разговоре по видеосвязи.

Какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада — выяснила «Вечерняя Москва». По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что формат публичных прямых переговоров, которые Зеленский предложил российскому руководству, не состоится, поскольку этому помешает Запад.

По словам собеседника «ВМ», прежде всего, переговоры не нужны Соединенным Штатам, поскольку при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах, которые совершала украинская сторона на территории Донбасса.