Захарова пригласила Зеленского и его приближенных в Крым

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 30 ноября, пригласила в Крым президента Украины Владимира Зеленского и его команду.

Захарова напомнила, что советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обещал через полгода дать интервью в городе Ялте.

— Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупайтесь, поплавайте, если хотите интервью дать, — берите украинских журналистов, добро пожаловать, — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что западные и украинские журналисты всегда имели возможность посещать полуостров.

Однако представители западных СМИ не решались на подобный шаг, а вместо этого «восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали все что угодно». Захарова отметила, что на территории Донбасса западные журналисты также не появлялись, поскольку «картинка не укладывалась в их мейнстрим», передает РИА Новости.

До этого на заявление Михаила Подоляка об обращении с прямым видеовключением с набережной Ялты отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.