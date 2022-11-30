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В Белоруссии рассказали о планах НАТО захватить республику

Евгений Белоусов
В мире
В Белоруссии рассказали о планах НАТО захватить республику
Фото: shutterstock

НАТО подготавливает на Украине националистические формирования, которые альянс может использовать для захвата власти в Белоруссии. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

— Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований типа батальона Калиновского, полка «Погоня», которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны, — заявил он.

По словам белорусского министра, Украина привлекает все больше солдат для несения службы на украинско-белорусской границе. Это, подчеркивает Хренин, усиливает риски провокаций на границе, которые могут перерасти в полноценные вооруженные стычки, передает «СБ. Беларусь сегодня».

До этого Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что вооруженный человек пересек белорусскую границу со стороны Украины. Уточняется, что неизвестный начал фотографировать и снимать на видео обстановку, а также что-то устанавливать в снегу.

31 октября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны украинских военных в отношении белорусских пограничников Минск даст ответ.

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