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Онколог Базылев рассказал, убьет ли Пеле обострение онкологии

Евгений Жуков
Общество
Онколог Базылев рассказал, убьет ли Пеле обострение онкологии
Фото: depositphotos

Врач-онколог Андрей Базылев в среду, 30 ноября, рассказал, какие осложнения могут возникнуть у легенды футбола Пеле и есть ли шанс на его выздоровление.

По словам специалиста, ситуация сложная. Однако соответствующий вопрос о состоянии знаменитого футболиста нужно задавать его лечащим врачам — смогут ли они стабилизировать состояние пациента и позволяют ли резервы организма это сделать.

Он также добавил, что на длительных циклах химиотерапии могут ухудшаться показатели печени. Все это в дальнейшем может привести к нарушению усвоения железа и белков, а также к отекам.

Однако если состояние организма позволяет и Пеле будет оказана грамотная медицинская помощь, то, по словам Базылева, из данной ситуации можно выйти «победителем», передает Пятый канал.

До этого стало известно, что трехкратный чемпион мира по футболу, бразилец Пеле госпитализирован с «общим отеком», поскольку борется с онкологией. У спортсмена был выявлен генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность.

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