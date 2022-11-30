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Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Евгений Белоусов
Происшествия
Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области

В Астрахани произошло ДТП с участием маршрутного такси и пожарной машины. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области.

Само ДТП произошло в 18:30 по московскому времени. При столкновении с маршруткой пожарная машина перевернулась. Однако разлива топлива на месте аварии спасатели не обнаружили, говорится в сообщении.

По имеющейся у РИА Новости информации, в аварии погиб один человек. Также еще 11 человек, среди которых трое детей, пострадали.

Кроме того, в этот день два трамвая столкнулись в Кировском районе Новосибирска. Сама авария произошла примерно в 15:30 по московскому времени. Согласно последним данным главного управления МВД России по региону, при столкновении трамваев пострадали уже 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы.

Астрахань Смерть ДТП
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