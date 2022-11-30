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Шольц предупредил об ответе за атаки на критически важную инфраструктуру европейских стран

Евгений Жуков
В мире
Шольц предупредил об ответе за атаки на критически важную инфраструктуру европейских стран
Фото: bundeskanzler.de

Берлин и Осло совместно обратятся к Североатлантическому альянсу с просьбой о создании координационного центра для защиты подводной инфраструктуры из-за взрывов на российских трубопроводах «Северные потоки». Об этом в среду, 30 ноября, сообщил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Немецкий лидер заявил, что атаки на объекты критической инфраструктуры в Европе не останутся проигнорированными. По его словам, трубопроводы, телефонные кабели и интернет-соединения «являются спасательными линиями государств» и должны быть защищены особым способом.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что инциденты с газопроводами «продемонстрировали большие риски». В связи с этим Шольц пояснил, что основная цель данной инициативы состоит в том, чтобы эффективным образом начать координировать действия полиции и армии, а также вовлечь в этот процесс европейские страны и представителей частных компаний.

— Мы договорились попросить генерального секретаря НАТО создать процедуру координации для защиты подводной инфраструктуры, — резюмировал канцлер.

Напомним, что в ночь на 26 сентября специалисты зафиксировали падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Подробности теракта и его приведение в исполнение выясняла «Вечерняя Москва».

Норвегия Германия НАТО Олаф Шольц
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