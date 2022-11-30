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Кадыров показал кадры зачистки чеченскими бойцами Запорожской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров показал кадры зачистки чеченскими бойцами Запорожской области
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился кадрами действий подразделения чеченского ОМОНа при «зачистке» населенного пункта Благовещенка в Запорожской области.

— Вся диверсионная сеть украинских спецслужб неумолимо рушится благодаря неустанному труду именно таких подразделений. Я желаю успехов бойцам в выполнении этой ответственной миссии, — заявил он.

Видео: Telegram / kadyrov_95

По словам чеченского главы, бойцы прилагают все усилия, чтобы обезопасить мирное население освобожденных от противника территорий. После тщательного досмотра они часто находят тайники с оружием и боеприпасами, которые могли бы использовать диверсанты, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Недавно Рамзан Кадыров показал новую партию бронемашин, которые подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Глава республики лично осмотрел и протестировал новую технику. По его словам, из такого оружия «стрелять по врагу одно удовольствие».

Недавно СБУ объявила Кадырова в розыск, свидетельствует база данных украинской спецслужбы. Согласно опубликованному документу, политику инкриминируются две статьи УК Украины, согласно которым ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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