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Нейросети обрабатывают уже 50 процентов лучевых исследований пациентов московских поликлиник

Александр Афонин
Город
Нейросети обрабатывают уже 50 процентов лучевых исследований пациентов московских поликлиник
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице проходит активная работа по расширению возможностей нейросетей, на сегодняшний день они применяются в анализе уже половины всех лучевых исследований. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

— Нейросети активно развиваются и все более широко используются в московском здравоохранении. Если два года назад они работали только по одному направлению лучевых исследований, то сейчас уже по 17, — сказал он.

Искусственный интеллект сегодня доступен специалистам 150 медицинских учреждений. Врачи применяют нейросети в обработке флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной томографии и так далее.

Директор столичного Центра диагностики и телемедицины ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ Юрий Васильев добавил, что на данный момент в Москве функционирует 40 сервисов. Для контроля качества их работы специалисты ежемесячно составляют рейтинг.

До этого сообщалось, что искусственный интеллект помог в анализе почти восьми миллионов лучевых исследований по 17 различным направлениям в Москве. Перед запуском работы нейросети проходят ряд тестирований, которые позволяют выявить недочеты программы.

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