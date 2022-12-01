Москва обеспечит техническими средствами реабилитации жителей Донецка и Луганска

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Столица продолжает оказывать гуманитарную помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, уделяя особое внимание людям с инвалидностью, которым требуются спецсредства. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил министр столичного правительства, глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— В сегодняшних условиях как никогда важна взаимная помощь и поддержка, и в особом подходе, конечно, нуждаются люди с инвалидностью. За ноябрь этого года столица отправила 18 тысяч единиц абсорбирующего белья и закупила около четырех тысяч технических средств реабилитации для жителей Донецкой и Луганской народных республик, — рассказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что речь идет о креслах-колясках, костылях, ходунках, тростях и других спецсредствах. Евгений Стружак отметил, что столица стремится предоставить людям то, в чем они особенно нуждаются.

Москва также помогла социальным учреждениям Донецка и Луганска приобрести мебель и другое оборудование, передает официальный сайт мэра Москвы.

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