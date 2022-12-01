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Москва обеспечит техническими средствами реабилитации жителей Донецка и Луганска

Анастасия Колоскова
Город
Москва обеспечит техническими средствами реабилитации жителей Донецка и Луганска
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Столица продолжает оказывать гуманитарную помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, уделяя особое внимание людям с инвалидностью, которым требуются спецсредства. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил министр столичного правительства, глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— В сегодняшних условиях как никогда важна взаимная помощь и поддержка, и в особом подходе, конечно, нуждаются люди с инвалидностью. За ноябрь этого года столица отправила 18 тысяч единиц абсорбирующего белья и закупила около четырех тысяч технических средств реабилитации для жителей Донецкой и Луганской народных республик, — рассказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что речь идет о креслах-колясках, костылях, ходунках, тростях и других спецсредствах. Евгений Стружак отметил, что столица стремится предоставить людям то, в чем они особенно нуждаются.

Москва также помогла социальным учреждениям Донецка и Луганска приобрести мебель и другое оборудование, передает официальный сайт мэра Москвы.

В российской столице в канун зимних праздников откроется более 40 площадок по сбору гуманитарной помощи в рамках волонтерской программы «Москва помогает». Каждый желающий сможет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий РФ и открытки участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Какие подарки лучше всего выбрать для ребятишек и где расположатся пункты сбора помощи — в материале «Вечерней Москвы».

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