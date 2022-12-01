Столичный сервис «Время планировать с ДГИ» подвел итоги работы за восемь месяцев

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Сервисом «Время планировать с ДГИ» за восемь месяцев его работы воспользовались более 3,5 тысячи раз. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил министр столичного правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Москвичи оценили удобство сервиса «Время планировать с ДГИ». С начала его работы поступило уже более 3,5 тысячи заявок. Наибольшей популярностью пользуется запись очередников на осмотр квартир — свыше 1,7 тысячи обращений, — уточнил руководитель ведомства.

Он добавил, что почти тысяча горожан записалась на получение ключей от квартир. По словам Максима Гамана, внедрение сервиса позволило сократить сроки между подачей заявки и осмотром помещения до трех рабочих дней.

Сервис «Время планировать с ДГИ» заработал в марте этого года. Он создан для очередников программы улучшения жилищных условий, которым требуется осмотреть предлагаемое жилье или получить от него ключи. Сервисом также пользуются инвесторы и сотрудники оценочных организаций для проверки выставляемого на торги помещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве жилье в новых многоэтажных домах получили более 30 тысяч семей.